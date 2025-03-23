Kırklareli'nde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Daha sonra Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut, nevruz ateşini yaktı.

Bulut, ateşin üzerinden atladı, demir dövülmesinin ardından çocuklara uçurtma ve balon dağıttı.

Belediye Başkanı Derya Bulut, törende yaptığı konuşmada, Türk milleti için Nevruz Bayramı'nın önemli olduğunu söyledi.

Bayramın tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırklareli'nde de kutlandığını ifade eden Bulut, nevruz coşkusunun ve baharın gelişinin heyecanını yaşadıklarını kaydetti.