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Kırklareli'nde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

23.03.2025 - 16:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kırklareli'nde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda, yüz boyama etkinliği yapıldı, belediyenin çocuk ve kadın ritim grubu gösteri sundu.

Daha sonra Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut, nevruz ateşini yaktı.

Kırklarelinde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Bulut, ateşin üzerinden atladı, demir dövülmesinin ardından çocuklara uçurtma ve balon dağıttı.

Belediye Başkanı Derya Bulut, törende yaptığı konuşmada, Türk milleti için Nevruz Bayramı'nın önemli olduğunu söyledi.

Kırklarelinde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Bayramın tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırklareli'nde de kutlandığını ifade eden Bulut, nevruz coşkusunun ve baharın gelişinin heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

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