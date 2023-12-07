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Kırklareli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kırklareli'de otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü Sebahattin Demircan öldü, 2 kişi yaralandı.

07.12.2023 - 15:28 | | İHA
Kırklareli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Ürünlü köyü yakınlarında meydana geldi. Sebahattin G.'nin kullandığı 39 FD 461 plakalı otomobil ile Sebahattin Demircan yönetimindeki 39 ES 272 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yapılan kontrolde minibüsün sürücüsü Sebahattin Demircan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde yaralanan sürücü Sebahattin G. ile eşi Nevin G., Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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