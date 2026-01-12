Kırklareli'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Kırklareli'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'de kar yağışı etkili oluyor. Kırklareli'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın da ara verildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buna bağlı olarak oluşabilecek buzlanma nedeniyle 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü ilçede, bugün yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verilmişti.

Kar yağışı öğle saatlerinde etkisini yitirdi.

