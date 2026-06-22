Samandağ’da bir ilk! Hataylılar akın etti, tam 9 gün sürecek

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Samandağ'ın kültürel, tarihi ve turistik değerlerinin tanıtılmasının hedeflendiği festivalde, farklı sanatçılar ve yerel müzik grupları da sahne alacak. Kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlikler, festival boyunca Hızır Parkı'nda devam edecek.