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Samandağ’da bir ilk! Hataylılar akın etti, tam 9 gün sürecek

22.06.2026 - 08:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Hatay'da ilki düzenlenen Samandağ Kültür, Sanat, Tarih ve Turizm Festivali başladı.

1Samandağ’da bir ilk! Hataylılar akın etti, tam 9 gün sürecek

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Samandağ Belediyesi tarafından organize edilen 1'inci Ulusal Samandağ Kültür, Sanat, Tarih ve Turizm Festivali'nin açılışı, Hızır Parkı'nda gerçekleştirilen törenle gerçekleştirildi.

2Samandağ’da bir ilk! Hataylılar akın etti, tam 9 gün sürecek

Dokuz gün sürecek festival kapsamında konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, ile çocuklara yönelik programlar düzenlenecek. Festivalin ilk gününde sahne alan Yüksek Sadakat, seslendirdiği şarkılarla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

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3Samandağ’da bir ilk! Hataylılar akın etti, tam 9 gün sürecek

Samandağ'ın kültürel, tarihi ve turistik değerlerinin tanıtılmasının hedeflendiği festivalde, farklı sanatçılar ve yerel müzik grupları da sahne alacak. Kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlikler, festival boyunca Hızır Parkı'nda devam edecek.