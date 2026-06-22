Samandağ’da bir ilk! Hataylılar akın etti, tam 9 gün sürecek
Hatay'da ilki düzenlenen Samandağ Kültür, Sanat, Tarih ve Turizm Festivali başladı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Samandağ Belediyesi tarafından organize edilen 1'inci Ulusal Samandağ Kültür, Sanat, Tarih ve Turizm Festivali'nin açılışı, Hızır Parkı'nda gerçekleştirilen törenle gerçekleştirildi.
Dokuz gün sürecek festival kapsamında konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, ile çocuklara yönelik programlar düzenlenecek. Festivalin ilk gününde sahne alan Yüksek Sadakat, seslendirdiği şarkılarla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.
Samandağ'ın kültürel, tarihi ve turistik değerlerinin tanıtılmasının hedeflendiği festivalde, farklı sanatçılar ve yerel müzik grupları da sahne alacak. Kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlikler, festival boyunca Hızır Parkı'nda devam edecek.