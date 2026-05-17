Kırıkkale'de şarampole devrilen araç hurdaya döndü

17.05.2026 - 00:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRIKKALE (İHA)

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahşılı ilçesi Doğanay Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Bağrıaçık (65) yönetimindeki 71 FH 344 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Bayram Bağrıaçık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan aynı aileden A.B. (63), H.B. (63) ve M.B.'nin (63) yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bayram Bağrıaçık'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

