GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMersin'de çiftçilerden haraç isteyip iple bağlayan şebeke çökertildi
HaberlerGündem Haberleri Mersin'de çiftçilerden haraç isteyip iple bağlayan şebeke çökertildi

Mersin'de çiftçilerden haraç isteyip iple bağlayan şebeke çökertildi

17.05.2026 - 00:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

Mersin'de çiftçilerden haraç isteyip iple bağlayan şebeke çökertildi

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde çiftçilik yapan bazı kişilerden şiddet ve tehditle haraç almaya çalışan şebeke çökertildi, gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl jandarma Komutanlığı ekipleri Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki bazı çiftçileri hedef alarak baskı, tehdit ve şiddet kullanarak para isteyen şüphelilerle ilgili çalışma yaptı.

İLGİLİ HABER

Erbaa'da Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi, taşkın riskine karşı köy boşaltılıyor
Erbaa'da Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi, taşkın riskine karşı köy boşaltılıyor

Yapılan çalışma çerçevesinde çiftçilerden O.A.'yı para vermediği için iple bağlayarak silahla tehdit ettiği, telefonunu parçaladığı iddia edilen H.Y.'nin liderliğini yaptığı 6 kişilik şebeke belirlendi. Belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli de yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tüfek, bir miktar kenevir ile tohumu ve 5 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi.

İLGİLİ HABER

Mobil sağlık seferberliği başladı: Uzak köylere ücretsiz sağlık hizmeti
Mobil sağlık seferberliği başladı: Uzak köylere ücretsiz sağlık hizmeti

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Mersin İl Jandarma KOM ve Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadeleri alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan H.Y. ile birlikte 5 şüpheli silahla, birden fazla kişi ile birlikte tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

İLGİLİ HABER

Erzurum’da Çoruh Vadisi'nde karların erimesiyle su seviyesi yükseldi, evler boşaltılıyor
Erzurum’da Çoruh Vadisi'nde karların erimesiyle su seviyesi yükseldi, evler boşaltılıyor

Güncel Haberler

Kırıkkale'de şarampole devrilen araç hurdaya döndü
#Gündem

Kırıkkale'de şarampole devrilen araç hurdaya döndü

Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü 2 kişi yaralandı
#Gündem

Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü 2 kişi yaralandı

Mersin'de çiftçilerden haraç isteyip iple bağlayan şebeke çökertildi
#Gündem

Mersin'de çiftçilerden haraç isteyip iple bağlayan şebeke çökertildi