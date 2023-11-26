Kırıkkale'de sağanak; dere taştı, yol suyla kaplandı

Balışeyh ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle yol suyla doldu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağışın ardından derenin taşması sonucu Kırıkkale-Samsun kara yolu, kısa bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ve jandarma ekipleri de kontrollü olarak ulaşımı sağlamaya başladı.