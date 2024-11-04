Kırıkkale Balışeyh ilçe Belediye Başkanı'nı öz yeğeni öldürdü!

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde belediye garajında meydana gelen silahlı saldırıda, Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol hayatını kaybetti. Sabah saat 10.00 sıralarında yaşanan olayda, iddialara göre Başkan Şen, akrabası olduğu belirtilen E.Ş. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş., tabancasıyla ateş ederek Başkan Şen, şoförü Mikail Çelikkol ile Ömer Şengül, Koray Kaya'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Belediye Başkanı Şen ve şoförü Çelikkol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor. Şüpheli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI VE ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, silahlı saldırıda ağır yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in, sabah 10.00 civarında şantiye sahasına aracıyla giderken fail tarafından önünün kesildiğini söyleyerek, "Öncesinde kavga meydana geliyor. Akabinde bu kavga silahlı kavgaya dönüşüyor. 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik. Bunlardan belediye başkanımız Hilmi Şen ve şoförü olarak yanında çalışan Mikail arkadaşımız ağır yaralı sevk edilmiş ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmiştir. Diğer 3 yaralı arkadaşımıza üniversite hastanemizde müdahale ediliyor, onların hayati tehlikeleri yok" dedi.

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Şoför Mikail Çelikkol

'FAİL ELİMİZDE'

Şahsın yakalandığını belirten Makas, “Fail elimizde. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanmış durumda. Adli tahkikat başlamıştır. Başsavcımızın koordinesinde tüm tahkikat yapılacaktır” diye konuştu..

SALDIRGAN AKRABASI ÇIKTI

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Hilmi Şen'in yeğeni Erdem Şen olduğu öğrenildi. Gözaltında sorgusu süren Erdem Şen'nin ilk ifadesinde, Belediye Başkanı Hilmi Şen'in kendisini işe almak için söz verdiğini ve sözünü yerine getirmeyince de saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

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Şüpheli Erdem Şen (solda), Belediye Başkanı Hilmi Şen (Sağda)

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Öte yandan 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.