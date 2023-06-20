Kiralık ev arayanlar dikkat! İstanbul'da dolandırıcıların kapora oyunu

Kiralarının artışı ile dolandırıcılar da ev kiralamak isteyenleri gözüne kestirdi. İlan sitelerine, piyasaya göre düşük fiyatlarla sahte ilanlar ekleyen dolandırıcılar, ilanlarda başka evlere ait fotoğraf ve bilgileri kullanıyor. Sultangazi'de istediği lokasyonda bütçelerine uygun kiralık daire arayan vatandaşlar, ilan sitelerinde yayınlanan sahte kiralık daire ilanlarına aldanıp, ilandaki numarayı arayarak ya da mesaj atarak, evle ilgili bilgi alıyor.

Dolandırıcı, kendisini askeri personel olarak tanıtıp, İstanbul dışında olduğunu, tayini çıktığı için evde oturamadığını, başka alıcıların da daireyle ilgilendiğini söyleyerek, bir miktar kapora karşılığında ilanı yayından kaldırabileceğini söylüyor. Kaporayı alan dolandırıcı, ilanı yayından kaldırıp, sırra kadem basıyor. Sultangazi'de bu yöntemle çok sayıda kişinin dolandırıldığı, bazı mağdurların ise savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Sultangazi'deki gayrimenkul danışmanları, 'Kapora dolandırıcılığı' olarak bilinen dolandırıcılık yönteminin son aylarda arttığını, vatandaşların daire kiralarken görmedikleri bir daireye kapora vermemeleri gerektiğini söyledi.

"GÖRMEDİĞİN BİR DAİREYE KAPORA VEREMEZSİN"



Gayrimenkul danışmanı Göksel Celep, "Kişiler, olmayan daireleri kiralık adı altında ilan sitelerinde yayınlıyor. Bu kişiler kendilerini kamu personeli olarak tanıtıp, şehir dışında olduklarını söylüyor. Bizim milletimiz de ucuz bir şeye meraklı. Daha sonra bu kişiye kaporayı gönderiyorlar. Adam da ortalıktan kayboluyor. Her şeyin resmi olması gerekiyor. Görmediğin bir daireye kapora veremezsin" dedi.

"BİZE DE GÜVENSİZLİK ARTIYOR"



Halil Altun ise, "Her ilana güvenmemeleri lazım. Piyasa değeri altındaki sözde daire ilanları ile vatandaşları dolandırıyorlar. Bundan dolayı bizlere karşı da bir güvensizlik artıyor. İnsanlar 'Acaba emlakçılarda mı yapıyor?' diye düşünüyorlar" şeklinde konuştu.

"YETKİ BELGESİ İSTENMELİ"



Son aylarda artan kapora dolandırıcılığının kendilerini de rahatsız ettiğini söyleyen gayrimenkul danışmanı Ömer Karabulut, "Sultangazi'de son dönemlerde karşılaştığımız ciddi sıkıntılardan biri de 'Kapora dolandırıcılığı' dedi. Bir başka gayrimenkul danışmanı ise, "Son zamanlarda çok fazla dolandırılma hikayeleri dinliyoruz. İlan siteleri de buna çok müsait. Bu ilanlarla ilgili herhangi bir yetki belgesi istemiyorlar. Önerimiz, bu hizmeti veren internet sitelerinin yetki belgesi istemesidir. Yetki belgesi altında bu sistem yürürse, dolandırıcılığın da önüne geçilmiş olunur" diye konuştu.