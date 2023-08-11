KiracÄ±lara kritik uyarÄ±! Ä°mza atan kiracÄ± evi boÅŸaltmak zorunda kalÄ±yor

ALÄ°CAN YILDIRIM/alican.yildirim@gazetevatan.com

KiracÄ± ve ev sahipleri arasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan anlaÅŸmazlÄ±klarda bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±yor. MÃ¼lk sahipleri evlerine fahiÅŸ zam yapmak isterken, kiracÄ±lar ise bu duruma tepki gÃ¶stererek oturduklarÄ± evi terk etmiyor. Bu durumunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek isteyen ev sahipleri kiracÄ±lara tahliye taahhÃ¼tnamesi imzalatÄ±yor. Ãœstelik taahhÃ¼tnamede tarih sonradan yazÄ±lsa bile bu belge geÃ§erli sayÄ±lÄ±yor.

EV SAHÄ°BÄ°NE KOLAYLIK SAÄžLIYOR

Tahliye taahhÃ¼tnamesi kiralanan evin veya iÅŸyerinin belli bir tarihte boÅŸaltÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n kabul edildi bir belge olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Bunun imzalanmasÄ±ndaki sebep ise ev sahibi bu belgeyi kiracÄ±ya imzalattÄ±ÄŸÄ± zaman, taahhÃ¼tnamede belirtilen tarihten evden tahliye etme hakkÄ± oluyor. Kolluk kuvvetlerinden yardÄ±m alarak bu belge neticesinde kiracÄ±yÄ± tahliye edebiliyor. Yani ev sahibi kiracÄ±yÄ± tahliye etmek iÃ§in prosedÃ¼r ile uÄŸraÅŸmÄ±yor. Mahkeme aÃ§Ä±lsa dahil, YargÄ±tay'Ä±n geÃ§tiÄŸimiz zamanlardan verdiÄŸi kararlar neticesinde ev sahibi haklÄ± bulunuyor ve kiracÄ±nÄ±n tahliyesi isteniyor.

KÄ°RACI YASAL YOLLAR Ä°LE EVDEN Ã‡IKARILABÄ°LÄ°YOR

Avukat Cansen ErdoÄŸan gazetevatan.com'a konuyla ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Tahliye taahhÃ¼tnamesi hakkÄ±nda bilgi veren ErdoÄŸan ÅŸu ifadeleri kullandÄ±;

"Tahliye taahhÃ¼tnamesi kiracÄ±nÄ±n kiralananÄ± ileri bir tarihte boÅŸaltacaÄŸÄ±na dair sunduÄŸu irade beyanÄ±dÄ±r. KiracÄ±nÄ±n sunmuÅŸ olduÄŸu bu beyan yasal olarak geÃ§erlilik ÅŸartlarÄ±nÄ± saÄŸlarsa â€˜kiralanan taÅŸÄ±nmazÄ±n tahliye edilmediÄŸi durumda kiralayan yani ev sahibi, yasal yollara baÅŸvuru yaparak kiracÄ±yÄ± icra veya dava yolu ile Ã§Ä±karabilir."

Ä°MZA ATAN KÄ°RACI EVDEN Ã‡IKMAK ZORUNDA KALIYOR

Tahliye TaahhÃ¼tnamesi dÃ¼zenlenirken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkÄ±nda bilgi veren Avukat Cansen ErdoÄŸan, "TaahhÃ¼t yazÄ±lÄ± olarak yapÄ±lmalÄ± ve kiracÄ±nÄ±n imzasÄ± bulunmalÄ±. tahliye taahhÃ¼tnamesine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda 2 tane tarih gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z; dÃ¼zenleme tarihi ve tahliye tarihi taahhÃ¼dÃ¼n dÃ¼zenlenme tarihi kesinlikle kira sÃ¶zleÅŸmesinden sonraki bir tarih olmalÄ±dÄ±r. Bu en Ã¶nemli kurallardan biridir. Yani bu 2 tarih, kira sÃ¶zleÅŸmesinden Ã¶nce ya da sÃ¶zleÅŸmeyle aynÄ± tarihler olmamalÄ±dÄ±r. Tahliye taahhÃ¼dÃ¼ tarihi, dÃ¼zenleme tarihinden sonraki herhangi bir tarih olabilir. Kanun koyucu makul sÃ¼re olarak belirtmiÅŸ, uygulamada genel olarak en az 1 ay koyarak tahliye tarihi imzalatÄ±lmaktadÄ±r. Tarih kÄ±smÄ± boÅŸ olan tahliye taahhÃ¼tlerinin ev sahibi tarafÄ±ndan sonradan doldurulmasÄ±nÄ± YargÄ±tay hukuka uygun gÃ¶rmektedir fakat taahhÃ¼dÃ¼n geÃ§erliliÄŸi, TÃ¼rk BorÃ§lar kanunu madde 27â€™deki ÅŸartlara baÄŸlÄ± olduÄŸu iÃ§in ÅŸartlar varsa taahhÃ¼tnamede irade bozukluÄŸunun mevcudiyeti iddia ve ispat edilebilir. O halde de taahhÃ¼tname geÃ§ersiz sayÄ±lÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

"HAKSIZ EV SAHÄ°BÄ° KÄ°RACIYA TAZMÄ°NAT Ã–DEYECEK"

Cansen ErdoÄŸan, ev fiyatlarÄ±ndaki orantÄ±sÄ±z artÄ±ÅŸÄ±n ev sahipleriyle kiracÄ±larÄ± karÅŸÄ± karÄ±ÅŸa getirdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi;

"Ev sahipleri kiracÄ±larÄ± tÃ¼rlÃ¼ bahanelerle evden Ã§Ä±karmaya baÅŸladÄ±. Gayrimenkul fiyatlarÄ±ndaki yÃ¼ksek artÄ±ÅŸlar ve kira bedellerinin yÃ¼ksek oluÅŸu, kiracÄ± ve kiralayan arasÄ±nda ciddi oranda ihtilafa sebebiyet vermektedir. Ã–yle ki hukuk mahkemelerinde gÃ¶rÃ¼len davalarÄ±n ciddi bir Ã§oÄŸunluÄŸunu kira davalarÄ± oluÅŸturmaktadÄ±r. Hal bÃ¶yle olunca artan yÃ¼ksek kiralar karÅŸÄ±sÄ±nda, ev sahipleri mevcut kiracÄ±larÄ± evden Ã§Ä±kararak daha yÃ¼ksek meblaÄŸlara kiraya verme eÄŸilimine girmiÅŸlerdir. HaksÄ±z ya da mesnetsiz tahliyeler karÅŸÄ±sÄ±nda da ev sahiplerinin kiracÄ±ya tazminat Ã¶deme yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ getirilmiÅŸtir."Â

BUNU YAPAN EV SAHÄ°BÄ° YANAR

ErdoÄŸan, ev sahibinin kiracÄ±ya tazminat Ã¶demesi haller hakkÄ±nda bilgi vererek, "Buna gÃ¶re, iÃ§inde yerleÅŸik kiracÄ± olan konut ya da iÅŸ yerini satÄ±n alan yeni malik, satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren bir ay iÃ§inde kiracÄ±ya ihtar gÃ¶ndererek, kiracÄ±nÄ±n altÄ± ay sonra iÅŸbu meskenden Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± talep edebilir. Kira sÃ¶zleÅŸmesinin sÃ¼resi henÃ¼z sona ermediÄŸi hÃ¢lde oturduÄŸu konutu ya da iÅŸ yerini boÅŸaltmak zorunda kalan kiracÄ±, aralarÄ±ndaki kira sÃ¶zleÅŸmesinin sÃ¼resi bitmeden taÅŸÄ±nmazÄ± satarak maÄŸdur olmasÄ±na sebep olan eski malikten tazminat talep edebilir. YaptÄ±ÄŸÄ± masraflar ve gelir kayÄ±plarÄ±nÄ± da Ã¶nceki malikten isteyebilir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'AKRABAM GELECEK' DÄ°YE EVDEN Ã‡IKARMAK Ä°SPAT GEREKTÄ°RÄ°YOR

KiracÄ±ya tazminat hakkÄ± getiren diÄŸer durumlardan da bahseden ErdoÄŸan, "Bundan baÅŸka BorÃ§lar Kanunun 350.maddesine gÃ¶re kendisinin, eÅŸinin, alt veya Ã¼st soyunun ya da kanun gereÄŸi bakmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduÄŸu kiÅŸilerin konut ya da iÅŸyerine ihtiyaÃ§larÄ± olmasÄ± halinde dava yoluyla kiracÄ±nÄ±n tahliyesi talep edilebilir. Ancak bunun iÃ§in ihtiyacÄ±n gerÃ§ek olmasÄ± ve ispatlanmasÄ± gerekir. Ev sahibi kiracÄ±yÄ± haklÄ± neden olmaksÄ±zÄ±n tahliye etmiÅŸse kiracÄ±nÄ±n bu haksÄ±z tahliye sebebiyle ev sahibinden tazminat hakkÄ± vardÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.