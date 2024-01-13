KİPTAŞ canlı yayın | KİPTAŞ Karanfilköy kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Karanfilköy KİTAP kura çekimi canlı yayın izle

KİPTAŞ'ın İstanbul'da Beşiktaş Karanfilköy kentsel dönüşüm projesinde bugün hak sahipliği konut belirleme kurası heyecanı yaşanıyor. KİPTAŞ Beşiktaş Karanfilköy kura çekilişi sonuçları bugün yapılıyor. Karanfilköy KİPTAŞ Kura sonuçları isim listesi için araştırmalar devam ediyor.

İBB iştiraki KİPTAŞ, Karanfilköy'de Nisan 2023'te temellerini atarak hayata geçirdiği dev kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahipleri için konutların belirlendiği kura işlemi bugün Noter huzurunda gerçekleştirildi. Konutları belirlenen hak sahipleri Karanfilköy Kentsel dönüşüm projesinde evlerine geçmeyi beklemeye başladı.

Beşiktaş Karanfilköy KİPTAŞ konut projesinde 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri canlı yayında tamamlandı. Kuraya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

Konuşmalar sonrasında başlayan kura çekilişi işlemi Noter tarafından belirlenen isimlerle devam etti. KİPTAŞ Karanfilköy 2+1 kura sonuçları ve KİPTAŞ Karanfilköy 3+1 kura sonuçları isim listesi resmi internet sitesi üzerinden veya canlı yayın tekrarından öğrenilebilecek.

Haberin Devamı

KİPTAŞ CANLI YAYIN