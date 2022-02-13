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Kimlik kartlarıyla ilgili flaş gelişme! 81 ilde başladı

Kimlik kartlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Kimlik kartı işlemleri, Kimlik kartı başvurusu, Kimlik kartına sürücü belgesi yükleme gibi tüm işlemler yapılabiliyor. 81 ilde hözmet vermeye başladı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen “Nüfusmatikler” ülke genelinde yaygınlaştırılarak 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başladı.

13.02.2022 - 13:46 |
Kimlik kartlarıyla ilgili flaş gelişme! 81 ilde başladı

İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli yazılım ile geliştirilen ve 10 Ocak tarihinde 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde hizmet vermeye başlayan “Nüfusmatik” uygulaması, ülke genelinde yaygınlaştırıldı. 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başlayan Nüfusmatikler ile nüfus müdürlüklerinin iş yükü azaltılırken, vatandaşlar işlemelerini daha kolay yapabilecek.

Bir ayda 10 bini aşkın kişi işlem yaptı

İlk etapta 50 ilde faaliyete başlayan nüfusmatiklerden, bir ayda 10 bini aşkın kişi işlem gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan vatandaşlarımız Nüfusmatikte yer alan parmak izi cihazı ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra; Kimlik Kartı İşlemleri (Bilgi Görüntüleme, Pin, Kişisel Mesaj değiştirme vb.) Adres Beyanı, Kimlik Kartı Başvurusu, 15 Yaş Altı Çocukların Ebeveynleri Tarafından Kimlik Kartı Başvurusu, Kimlik Kartına e-imza Yükleme, Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Yükleme,
-Randevu, işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Nüfusu 50 binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında, belediyelerde ve
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde nüfusmatiklerin yer almasına ilişkin planlamalar ise devam ediyor.

Kimlik kartlarıyla ilgili flaş gelişme 81 ilde başladı

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