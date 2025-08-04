Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtıran teyze: Günay Karataş kimdir?

Haberin Devamı

Günay Teyze, 3 Ağustos akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırmasıyla birlikte, internette en çok arananlar arasına girdi. İşte sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Günay Teyze hakkında her şey.

Günay Teyze kimdir, ne iş yapar?

Günay Karataş, Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan, doğal ürünler üreten ve sosyal medyada binlerce kişinin sevgisini kazanan 75 yaşında bir üreticidir.

Peki Günay Teyze ne iş yapar?

El emeğiyle doğal ürünler hazırlıyor: Turşu, bulgur, tarhana, erişte gibi geleneksel lezzetleri kendi elleriyle üretiyor.

Turşu, bulgur, tarhana, erişte gibi geleneksel lezzetleri kendi elleriyle üretiyor. Tek başına çalışıyor: Ürünleri paketleme ve kargolama işlemlerini yardımcısı olmadan kendisi yapıyor.

Ürünleri paketleme ve kargolama işlemlerini yardımcısı olmadan kendisi yapıyor. Türkiye’nin dört bir yanına satış yapıyor: Hazırladığı ürünleri sosyal medya üzerinden paylaşarak ülke geneline gönderiyor.

Yıllardır hayalini kurduğu yarışmaya katılan Günay Teyze, 1 milyon TL’lik soruya kadar yükselerek bilgisi, emeği ve azmiyle herkesin takdirini kazandı.

Hem üretkenliği hem de mücadeleci ruhuyla birçok kişiye ilham olan Günay Teyze, doğal yaşam ve geleneksel üretimin önemini yeniden hatırlatan sevilen bir figür haline geldi.

Instagram'da 100 binden fazla yeni takipçi kazandı

Günay Teyze'nin Kim Milyoner Olmak İster'deki samimi ve bilgili duruşu, sosyal medyada büyük bir ilgi uyandırdı. Yarışma sonrasında Instagram'da bir günde 100 binden fazla yeni takipçi kazanarak fenomen haline gelen Günay Teyze, şu an 180 binden fazla takipçiye ulaştı. Doğal ürünlerle ilgili paylaşımları ve mütevazı kişiliğiyle takipçilerinin sevgisini kazanan Günay Teyze, aynı zamanda el emeği ürünlerini geniş kitlelere ulaştırarak geleneksel lezzetleri yaşatmaya devam ediyor.