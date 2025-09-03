Kilosu 25 ila 30 TL arasında satılıyor, fiyatı daha da düşmeyecek! Eylülde rağbet katlandı

Haberin Devamı

Erzincan’da eylül ayının gelmesiyle birlikte kış hazırlıkları başladı. Hasat sezonunun başlamasının ardından salçalıklarını kışın mutfaklarına taşımak isteyen vatandaşlar, salça malzemeleri alımına başlarken, kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar pazar yerlerine akın etti.

Salça yapımında kullanılan salçalık domatesin kilosu 25 ila 30 TL arasında tezgahlarda yerini alırken, kapya biberlerinin kilosu ise 50 TL’den alıcı buluyor. Salçalık domates ve kapya biberinin geçen hafta da aynı fiyattan satışa sunulduğunu belirten pazarcı esnafı, fiyatların ucuzlamayacağını belirtti.

Erzincan’da uzun yıllardır pazarcılık yapan Mücahit Ayan, vatandaşların şu anda salçalıklara büyük rağbet gösterdiğini söyledi. Alışverişlerin beklendiği gibi yoğun geçtiğini söyleyen pazarcı esnafı Ayan, "Şu an için memnunuz satışlarımız iyi. İnsanlar salçasını yapıyor, kurusunu yapıyor, konservesini yapıyor. Vatandaş yoğun göründüğü gibi. Alışverişler güzel ve sıkıntı yok şu an için" dedi.