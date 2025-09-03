Erzincan'da kış mesaisi başladı! Zorlu arazilerden toplanıp kavanozlara giriyor
Kaynak : İHA
Erzincan’da vatandaşlar doğadan tek tek topladıkları kuşburnuları uzun ve yorucu işlemlerin ardından marmelata dönüştürüyor.
Haşlandıktan sonra ezilerek kevgirden geçirilen kuşburnu, ocakta veya sobanın üzerinde bir miktar şeker katılarak bir süre daha pişirildikten sonra kavanozlara dolduruluyor.Erzincan’da kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olması nedeniyle vatandaşlarca ilgi görüyor.
Kuşburnunu toplayıp marmelat yapan ev hanımı Gönül Çakmak kuşburnunun her derde deva olduğu söyleyerek, "Kuşburnuları marmelata çevirip çocuklarıma gönderiyorum. Biz kuşburnunu kahvaltıda reçel olarak da marmelat olarak da çok tüketiyoruz. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı birebir." şeklinde konuştu.Çakmak, kuşburnunu 7'den 70'e herkesin tüketmesini tavsiye etti.