Erzincan'da kış mesaisi başladı! Zorlu arazilerden toplanıp kavanozlara giriyor

Haşlandıktan sonra ezilerek kevgirden geçirilen kuşburnu, ocakta veya sobanın üzerinde bir miktar şeker katılarak bir süre daha pişirildikten sonra kavanozlara dolduruluyor.Erzincan’da kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olması nedeniyle vatandaşlarca ilgi görüyor.