Kilis'te okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Kilis'te okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

30.12.2025 - 20:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kilis'te kar yağışı etkili oluyor. Kilis'te okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Kilis Valiliği, il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının ulaşımda risk oluşturabileceği belirtilerek, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde tüm resmî ve özel örgün/yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu olan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

