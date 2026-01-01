Kilis’te okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Kilis’te okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kilis’te kar yağışı etkili oluyor. Kilis’te okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Kilis’te don ve buzlanma riskinin artması nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda ilgili birimler tarafından yapılan değerlendirme sonucu, trafikte yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 2 Ocak 2026 Cuma günü Kilis Merkez, Polateli, Musabeyli ve Elbeyli ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Karar kapsamında resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile destekleme ve yetiştirme kursları ve özel okullardaki takviye kursları da tatil edildi.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 2 Ocak 2026 Cuma günü idari izinli sayılacağı bildirildi. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli olacağı belirtildi.

