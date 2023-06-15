GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kılıçdaroğlu'ndan 'danışman' kararı: 4 Haziran öncesi atananların görevine son verildi
ABONE OL

Kılıçdaroğlu'ndan 'danışman' kararı: 4 Haziran öncesi atananların görevine son verildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırıldı.

15.06.2023 - 18:52 |
Kılıçdaroğlu'ndan 'danışman' kararı: 4 Haziran öncesi atananların görevine son verildi

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz.

GÜNCEL HABERLER

Meteoroloji son dakika yağmur uyarısı yaptı! İller belli oldu: Bu tarihe dikkat

Meteoroloji son dakika yağmur uyarısı yaptı! İller belli oldu: Bu tarihe dikkat

Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa günü yükselişle kapattı

Kılıçdaroğlu'ndan 'danışman' kararı: 4 Haziran öncesi atananların görevine son verildi

Kılıçdaroğlu'ndan 'danışman' kararı: 4 Haziran öncesi atananların görevine son verildi