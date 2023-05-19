Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'a ziyaret

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. İki lider daha sonra ortak basın açıklaması yaptı.

Görüşmede Türkiye’nin sorunlarını, dünya sorunlarını masaya yatırdıklarını ve değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Aynı zamanda genel başkana Millet İttifakı’nın liderlerinin görüşlerini, yaptığımız çalışmaları, ortak mutabakat metni konusundaki düşüncelerimizi, Anayasa değişikliği ile ilgili düşüncelerimizi olabildiğince ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdim.

Türkiye’nin demokrasiye ihtiyacı var, dayanışmaya ihtiyacı var ve olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var. Bu çerçevede genel başkan arkadaşlarıyla görüşecek. Biz kendi düşüncelerimizi bütün ayrıntılarıyla genel başkana anlattık” diye konuştu.

“KISA ZAMAN İÇERİSİNDE TÜRK KAMUOYUYLA GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ”

Özdağ ise bazı sorularının olduğunu ve bu soruları kendilerine ilettiğini dile getirerek, “Ayrıntılı olarak cevaplar aldık ve aldığımız cevaplar çerçevesinde biz de yetkili kurullarımızla değerlendirmeler yapacağız. ATA İttifakı’nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla ve Sinan Oğan’la da bu toplantıdan önce değerlendirme yapmıştık. Yine değerlendirme yapacağız ve kısa zaman içerisinde Türk kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşacağız” dedi.