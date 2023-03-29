Kılıçdaroğlu-İnce bir araya geliyor

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret ediyor.

"48 SAAT ÇOK ÖNEMLİ"

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Kılıçdaroğlu - İnce görüşmesiyle ilgili, "'Toplantının hangi atmosferde gerçekleşeceği çok daha önemli olacak' mesajları veriliyor. Hem Memleket Partisi hem CHP'den yansıyacak havada kritik önemde olacak bunun da altını çizeyim. Toplantı öncesi arka kapı diplomasisi oldu, bu bilgiyi vereyim. 48 saat sonrası çok kıymetli bunun da bir kez daha altını çizeyim. CHP cephesinden edindiği izlenime göre, eğer liderler anlaşırsa kurmayları hızlı bir çalışmayla 48 saat içerisinde yeni bir iş birliği, uzlaşma, hatta belki birleşme noktasında gayret sarf edilebilir. Uzlaşma sağlanırsa Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarının kesinleşeceği 31 Mart'tan önce adaylıktan çekilmesi söz konusu olabilir. Bugün her iki lider birbirlerini dinleyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Canova, "Günlerdir hem Kılıçdaroğlu'na hem Muharrem İnce'ye telkinde bulunanlar var. Çok sayıda aracının uzlaştırma talebiyle gittiği biliniyor. Muharrem İnce'ye de zaten açıktan gerek sosyal medya üzerinden gerek medya üzerinden çağrılar yapılıyor, belli bir kesim tarafından. Cumhur İttifakı'nın karşısında bir olumsuzluğa yol açacak davranışlarda bulunmayın deniyor her iki tarafa da. Böylesi bir ortada giriyorlar o görüşmeye. Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye 4 adaylı tabloda seçimin ikinci tura kalma ihtimalinden söz edip bunun riskler barındırdığını anlatması, 'Güç birliğine gidersek 1. turda kazanabiliriz' demesi de bekleniyor. Dediğim gibi görüşme sonrası o 48 saat çok önemli olacak. İki lider anlaşırsa kurmaylar bir araya gelip çok hızlı bir şekilde o anlaşılan çerçevede iş birliğini ve birleşmeyi sağlayacaklar gibi görünüyor" dedi.