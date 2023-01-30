Kılıçdaroğlu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi paylaştı

6'lı masanın 11. toplantısı sonrasında da belirlenemeyen Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, 13 Şubat tarihinde adayın açıklanacağını duyurdu.

Bir televizyon programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin en önemli konuda açıklamalarda bulundu.

ADAYLIK TARİHİ: 13 ŞUBAT

Kılıçdaroğlu programda Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını, seçim için yol haritasını sözkonusu cumhurbaşkanı adayının anlatacağını bildirdi. "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı siz misiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Her parti doğal olarak kendi liderini cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister. CHP'liler de kendi genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister. Ama burada aslolan altı liderin oturup ortak karar vermesidir" cevabını verdi.

Sözkonusu cumhurbaşkanı adayının nasıl olması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Belirleyeceğimiz adayın ortak çalışma geleneğini devam ettirmesi gerekiyor. Her şeyi ben bilirim anlayışına sahip olmaması lazım. Devleti iyi tanıması, liyakatın ne kadar önemli olduğunu bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.