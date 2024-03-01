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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, vitrinin arkasına yaptırdığı gizli bölmede yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.A. isimli kadın hükümlü, vitrinin arkasına yaptırdığı gizli bölmede saklanırken yakalandı.

01.03.2024 - 18:37 | | Özge ARIK/ KAYSERİ, (DHA)
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, vitrinin arkasına yaptırdığı gizli bölmede yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.A. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki evde olduğu belirlendi. Y.A., adresine düzenlenen operasyonla, vitrinin arkasına yaptırdığı gizli bölmede saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, vitrinin arkasına yaptırdığı gizli bölmede yakalandı

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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, vitrinin arkasına yaptırdığı gizli bölmede yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, vitrinin arkasına yaptırdığı gizli bölmede yakalandı