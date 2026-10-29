Kepez’de 3 günde 70 ihbar: Belediye teyakkuzda

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Kepez Belediyesi, ilçe genelinde etkisini artıran yağışların günlük yaşamı olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla tüm birimleriyle teyakkuz durumuna geçti. Oluşabilecek su baskınları ve tıkanıklıklara karşı saha çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen taleplere hızlı bir şekilde yanıt veriyor.



3 günde 70 ihbara anında müdahale

Vatandaşlardan iletilen bildirimleri yakından takip eden ekipler, 26-28 Ekim tarihleri arasında haber merkezine ulaşan 70 ihbara dönüş yaparak gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. İlçe genelinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda aktif görev alan belediye personeli, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için sahada çalışmalarını sürdürüyor.







Kombine araçlarla mazgal temizliği

Yoğun yağış anında suyun tahliyesini kolaylaştırmak ve tıkanıklık riskini ortadan kaldırmak amacıyla alt yapı temizliklerine de öncelik veriliyor. Kombine araçlarla yürütülen çalışmalarda, yağmur suyu ızgaraları ile mazgallarda biriken çöp ve atıklar temizleniyor. Suyun akışını engelleyecek birikintileri ortadan kaldıran ekipler, su baskını riskini en aza indirmeyi hedefliyor.



Ekipler 7/24 görev başında

İlçe sakinlerinin günlük hayatının aksamaması ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla Kepez Belediyesi’nin ilgili birimleri koordineli şekilde hareket ediyor. İlçe genelinde devriye ve takip faaliyetlerini sürdüren ekipler, 7 gün 24 saat esaslı çalışma düzeniyle her türlü acil duruma karşı hazır bekletiliyor.