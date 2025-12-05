Kendisini polis olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandırdı! Şanlıurfa'ya kaçarken yüzlerce altın ve bilezikle yakalandı

1

Ankara Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp A.G.’yi dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Telefonla aradığı mağdura ‘Adınız terör soruşturmasında geçiyor, altınlarınızı operasyonda kullanacağız’ diyerek inandıran şüpheli, kadının 6 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını teslim aldı. Şikayet üzerine yapılan araştırmada polis, isminin V.E.M. olduğunu belirlediği şüphelinin, Ankara’da kullandığı ticari taksinin kamera kayıtlarını inceleyerek A.G. ile buluştuğu anları da tespit etti.