07.05.2026 - 01:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARAMAN (İHA)

Kendisinden haber alınamayan fabrika işçisi evinde ölü bulundu

Karaman'da kendisinden haber alınamayan 31 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1487. Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bisküvi fabrikasında işçi olarak çalışan 31 yaşındaki Adem Sinan’dan haber alamayan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler eşliğinde girilen evde Sinan’ın yerde hareketsiz halde olduğu görüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Sinan’ın kalp rahatsızlığı bulunduğu ve aşırı kilolarından dolayı Bursa’ya mide küçültme ameliyatı olmaya gideceği öne sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

