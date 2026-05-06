Bolu'da boşanma aşamasındaki eşinin evine tabancayla ateş açtı

06.05.2026 - 23:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Bolu'da boşanma aşamasındaki eşinin ikametine gelen şahıs, tabancayla 2 el ateş ederek kayıplara karıştı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Akpınar Mahallesi Ertan Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reşat G., boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Gurbet G.'nin yaşadığı evin önüne geldi. Bir süre evin çevresinde dolaşan Reşat G., daha sonra silahla eve doğru 2 el ateş etti.

Silah seslerini duyan mahalleli büyük panik yaşarken, Reşat G. olay yerinden koşarak uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevre güvenliğini alarak incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta detaylı çalışma yürüterek boş kovanları muhafaza altına aldı. Polis ekipleri kayıplara karışan Reşat G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

