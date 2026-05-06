Bolu'da boşanma aşamasındaki eşinin evine tabancayla ateş açtı

Haberin Devamı

Olay, Akpınar Mahallesi Ertan Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reşat G., boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Gurbet G.'nin yaşadığı evin önüne geldi. Bir süre evin çevresinde dolaşan Reşat G., daha sonra silahla eve doğru 2 el ateş etti.

İLGİLİ HABER Sinop'ta Türkeli sahilinde şüpheli cisim bulundu

Haberin Devamı

Silah seslerini duyan mahalleli büyük panik yaşarken, Reşat G. olay yerinden koşarak uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevre güvenliğini alarak incelemelerde bulundu.

İLGİLİ HABER Isparta'da üretilen balıklar öğrencilere ücretsiz dağıtıldı

Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta detaylı çalışma yürüterek boş kovanları muhafaza altına aldı. Polis ekipleri kayıplara karışan Reşat G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.