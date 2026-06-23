‘İznik Mirası ve Duvarların Dili’ sergisi Üsküdar'da açıldı

Haberin Devamı

Sergi açılışına Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Olcay Aydemir, sanatçılar ve aileleri katıldı. Geleneksel Türk çini sanatının örneklerini bir araya getiren sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Serginin ‘İznik Mirası’ bölümünde, yüzyıllar önce İznik’te üretilen ve bugün dünyanın çeşitli müzelerinde sergilenen tarihi İznik çinilerinin replikaları yer alıyor. Orijinal eserlerin form, desen ve kompozisyon özellikleri incelenerek geleneksel yöntemlerle hazırlanan çalışmalarda, desenler birebir etüt edilerek özgün formlar üzerine uygulandı. Bu bölümde 22 sanatçının hazırladığı toplam 40 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

‘Duvarların Dili’ başlıklı bölümde ise Türkiye’nin önemli mimari yapılarında bulunan duvar çinilerinin desen ve kompozisyonları, özgün ölçülerine sadık kalınarak hazırlanan eskizlerle ziyaretçilere sunuluyor. Çini sanatçısı Gül Camadan’dan uzun yıllardır geleneksel Türk sanatları desen eğitimi alan sanatçıların çalışmalarından oluşan bölümde 13 sanatçının eseri yer alıyor. ‘İznik Mirası ve Duvarların Dili’ sergisi, çini sanatının estetik birikimini ve kültürel mirasın izlerini bir araya getirerek ziyaretçilerini geçmişten günümüze uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Sergi, 13 Temmuz’a kadar Mimar Sinan Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

Açılışta konuşan Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, “Çini kültürümüzün ve medeniyetimizin en önemli miraslarından biri. Yaklaşık bin yıllık geçmişe sahip bu el sanatı, yalnızca ülkemizde değil dünyada da eşi benzeri olmayan çok değerli bir sanat dalı. Biz de bu önemli mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yıllardır çeşitli etkinlikler düzenliyor, çalışmalar yürütüyoruz. Çini sanatının etrafında oluşan bu kültürel birikimi toplumla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Olcay Aydemir ise “Türk kültür ve sanatını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla 2020 yılından bu yana birçok kültürel faaliyeti bir arada yürütüyoruz. Hat, tezhip, minyatür, çini, müzik, resim ve dikiş gibi farklı alanlarda düzenlediğimiz kurslarla çocukların ve yetişkinlerin sanat ve kültür eğitimine katkı sağlıyoruz. Yıl boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bugün de çok önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Sanatçımız Gül Camadan ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan ‘İznik Mirası ve Duvarların Dili’ Çini Sergisi’nde, İznik çini sanatının nadide örnekleri ile kursiyerlerimizin büyük emek verdiği çalışmaları bir arada görmek mümkün. Tüm sanatseverleri sergimize davet ediyoruz” diye konuştu.

CAMADAN: İZNİK ÇİNİSİ KÜLTÜREL MİRASIMIZIN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN BİRİ

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi eğitmenlerinden çini sanatçısı Gül Camadan da geleneksel iznik çinisini çok sevdiğini belirterek, “İznik çinisi dünyaca tanınan ve kültürel mirasımızın önemli değerlerinden biri. Ben de tüm eserlerimde ve sergilerimde geleneksel motifleri yorumlayarak modern bir anlayışla sunmayı tercih ediyorum. ‘İznik Mirası’ fikri aslında daha önce gerçekleştirdiğimiz bir çalışmanın devamı niteliğinde ortaya çıktı. Yıllar önce İznik’te üretilen çini örnekleri bugün dünyanın önemli müzelerinde sergileniyor. Biz de bu eserlerin formlarını yeniden oluşturarak, desenlerini çözümleyip birebir uygulamalar yapmayı seçtik. Amacımız, yurt dışındaki müzelere gidip bu eserleri görme imkanı bulamayan insanlarla bu mirası buluşturabilmekti” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Camadan, “Bu serginin benim için ayrı bir önemi daha var. Aynı zamanda çini desen tasarımı dersleri veriyorum. Desen tasarımı, geleneksel motiflerin çizimi ve uygulanışını kapsayan, işin mutfağı diyebileceğimiz akademik bir alan. Yıllardır birlikte çalıştığım öğrencilerim bu sergide önemli bir rol üstlendi. İstanbul’daki tarihi cami, medrese ve türbelerde bulunan, daha önce çok fazla çalışılmamış duvar panolarını inceleyerek, yalnızca fotoğraflardan yararlanıp kendi çizimleriyle yeniden yorumladılar. Bu çalışmalar aynı zamanda onların bitirme projeleriydi. Öğrencilerimin eserlerinin de sergide yer alması benim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Sergide yaklaşık 37 uygulama eseri ve 12 proje çalışması bulunuyor. Tarihi yapılardaki önemli çini panolarından örnekler ziyaretçilerle buluşuyor. Ayrıca bize bu imkanı sunan Çınar Kültür ve Sanat Merkezi’ne teşekkür ediyorum. Özellikle Özgün Yazgan süreç boyunca büyük destek verdi. Sergide emeği bulunan 22 kadın sanatçı ve öğrencimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Haberin Devamı

YAZGAN: ESERLERİ YENİDEN YORUMLADIK

Sergide eseri bulunan öğrencilerden Özgün Yazgan ise “Bu sergide, Gül Hocamızın öncülüğünde İznik atölyelerinde yüzyıllar önce üretilmiş, dünya sanat tarihinin önemli bir parçası olan İznik çinilerinin replikalarını hazırladık. Orijinal formlarını temel alarak desenlerini detaylı şekilde etüt ettik ve eserleri yeniden yorumladık. Benim çalışmamın esin kaynağı ise bugün Louvre Abu Dabi’de sergilenen yaklaşık 40 santimetre çapındaki bir İznik tabağı oldu. Kobalt zemin üzerine rumi ve hatai motifleriyle süslenmiş bu eser beni ilk gördüğüm anda çok etkiledi. Daha sonra bu tasarımı farklı bir formda yeniden çalıştım. Bu süreçte Gül Camadan’ın desteği bizim için çok değerliydi. Bilgilerini saklamadan bizimle paylaştı, bizi cesaretlendirdi ve gelişimimize katkı sağladı. Ayrıca bize sıcak bir çalışma ortamı sunan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği’ne de teşekkür ediyorum. Burada hem üretme hem de eserlerimizi sergileme imkanı buluyoruz” diye konuştu.

Pınar Demiryontar da “Bu sergide birkaç eserim var. Duvarları dillendirmek istedik. Bu yüzden ben ‘Bağdat Köşkü’ çözümlemesi yaptım. Sezon başından itibaren çalışıyoruz. Öncelikle bize bu imkanı sağlayan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi’ne teşekkür etmek istiyorum. Uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz ve bize çok büyük katkıları oldu. Özellikle kadın sanatçıları destekleyen yaklaşımları bizim için çok kıymetli. Serginin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.









