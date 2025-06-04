Kendine oy vermeyi unuttu! Muhtarlık seçimini kurayla kazandı

Sabah'ta yer alan habere göre Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı doğrultusunda Konya'nın 6 ilçesindeki 8 mahallede muhtarlık seçimleri yapıldı. Bu seçimlerden en dikkat çekeni ise Ereğli ilçesine bağlı Eti Mahallesi'nde yaşandı. Mevcut muhtar Ufuk Başkocagil'in vefat etmesinin ardından yapılan ara seçimde mahalleli sandık başına gitti. Zekai Seyhan ve Erhan Türemen muhtarlık için yarıştı. Ancak oy verme işleminin sonlarına doğru ilginç bir gelişme yaşandı Adaylardan Zekai Seyhan, saat 17.00'de oy verme süresi dolmadan hemen önce kendi oyunu kullanmadığını fark etti. Oy vermek istediğinde ise süre dolduğu için sandığa kabul edilmedi. Seçim günü boyunca mahalledeki sandık sürecine odaklanan Seyhan kendisine oy atmayı unuttu. Sandıkların açılmasının ardından her iki adayın da 533'er oy aldığı açıklandı. Oyların eşit çıkması nedeniyle YSK kuralları gereği kura çekimine gidildi. Yapılan kura çekimi sonucunda kendi oyunu kullanamayan Zekai Seyhan, Eti Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu.

CEZA ALDI, MUHTARLIK GİTTİ



Öte yandan köylüsüne gelen tebligatı Whatsapp grubunda paylaşan ve hakkında 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 2 yıl hapis cezası verilen merkez Selçuklu ilçesine bağlı Karaömerler Mahallesi muhtarı Mustafa Açıkgöz de (49) bu seçimde muhtarlığı başkasına devretti