'Kemal Sunal filmine döndü!' İki hastanın evrakı karıştı, yanlış ameliyattan kıl payı kurtuldu

Eskişehir'de yaşayan 24 yaşındaki Murat Çataldaş'a, rahatsızlığı üzerine yapılan muayenede, bağırsak fıtığı teşhisi konuldu. Bunu üzerine farklı tarihlerde 2 kez ameliyat olan Çatalbaş, rahatsızlanması üzerine yeniden Eskişehir Şehir Hastanesine tedavi olmaya gitti. Burada yapılan muayenelerin ardından Murat Çataldaş'a yatış verildi.

OĞLUNU AMELİYAT OLMAK ÜZEREYKEN DOKTORLARA KOŞUP UYARDI

Murat Çataldaş'ın iddiasına göre, ilgili bölümde yer kalmadığı için başka bir bölüme kendisi yatırıldı. Burada doktorlar Murat Çataldaş'a, safra kesesi ameliyatına alınacağını ve hazırlanması gerektiğini söyledi. Bu duruma anlam veremeyen ve şaşıran Murat Çataldaş, babasını aradı. Gözyaşlarına hakim olamayan oğlunun dedikleri karşısında şaşıran Şaban Çataldaş, hastaneye koştu.

Oğlunu safra kesesi ameliyatı için hazırlayan doktorlarla konuşan baba Çataldaş, bir yanlışlık yapıldığından şüphelendi. Tekrar kontrol sağlayan doktorlar, evrakların karıştığını ve ondan dolayı Murat Çataldaş'ı ameliyata hazırladıklarını fark etti. Evrak karmaşası sonrası sağlam olan safra kesesinin ameliyatından son anda babasının uğraşları sonucu kurtulan Murat Çataldaş büyük mutluluk yaşadı.

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Filmlere konu olacak konu sonrası doktorlarla helalleşen Murat Çataldaş, kontrollere hale gittiğini belirti. Yanlışlık yapan doktorla arasının bu olaydan sonra çok iyi olduğunu söyleyen Çataldaş, ara sıra durumun esprisini yaptıklarını belirtti.

"SAFRA KESESİNDEN DE OLACAKTIM BABAM YETİŞTİ"

Evrakları karışan ve safra kesesi ameliyatına girmek üzereyken son anda durumu fark edilen Murat Çataldaş, "Apandisitimden iki kere ameliyat oldum, yanlışlıkla safra kesesinden de olacaktım. Babam yetişti de az kalsın giriyorduk ameliyathaneye. Odalar karışmış, o yüzden. Benim yatacağım bölüm farklıydı ama oda olmadığı için beni aşağıda başka bir bölüme yatırmışlar. Öyle olunca yukarıdaki odayla dosyalar karışmış, doktor bey tabii açıklama yaptı sonra. Doktorla helalleştik, sorunu çözdük. Devamlı kontrole de gidiyorum, doktorla aramız iyi yani. O da güldü, 'senin işin Kemal Sunal filmine döndü' dedi, şakalaştık. Şu an iyiyim kontrollerime gidip geliyorum, bir tek böbrek taşım var o kadar" dedi.

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"DOKTOR DA ŞAŞIRDI DOSYALARDA KARIŞIKLIK OLDUĞUNU ANLADI"

Oğlunu yanlış ameliyata giderken doktorları uyaran Şaban Çataldaş "Oğlumun fıtık sorunu vardı, dediler ki, 'Bağırsağa yapışmış', tamam dedik ameliyat olsun. Ameliyat ettiler, sonra ikinciye 'Bir parça daha var' dediler. Bir hafta sonra tekrar ameliyat olacak diye çocuğu yatırdılar, ameliyathaneye indirmek için hazırladılar. Hava almak için dışarı çıkmıştım, yukarı çıktım bir baktım ki çocuk yok. Onlar meğerse çocuğu öbür ameliyathaneye indiriyorlarmış safra kesesini almak için. Koştum arkalarından bağırdım, çocuk dedi ki ‘baba safra kesemi alacaklarmış', ‘neden' dedim, ben de bilmiyorum dedi. Sonra koştum doktora haber verdim, hayırdır neden böyle oluyor dedim. Tabii doktor da şaşırdı dosyalarda karışıklık olduğunu anladı, sağ olsun hemen müdahale etti" ifadelerini kullandı.