Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na net yanıt: Değişim tek kişiyle olmaz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tele1 canlı yayınında, İmamoğlu'nun 'değişim' çağrılarına cevap verdi. "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Değişimin bayraktarlığını yapan partiye nasıl değişimin önünü aç dersiniz. CHP'nin kuruluş felsefesi budur. Çağdaş uygarlık dinamik bir kavramdır. Biz bunu yapmak zorundayız, parti parti olmaktan çıkar. Kendi kuralları içinden olacak. Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz. Değişim olacak neden olmasın, hukuki zeminde olması lazım. Kurultayı yaparsınız adaylar çıkar, ben kısmen tıkayan geçmişte yapılan tüzük değişikliklerini de hayata geçiren bir kişiyim. her eleştiriyi değerlendirmek genel başkanların görevidir.

"EKREM İMAMOĞLU GÖREVİNE DEVAM EDECEKTİR"

Herkes cumhurbaşkanı adayı olabilir. İmamoğlu da aday olabilir. Şirketler ayrıdır. Partiler ayrıdır. Ekrem Bey elbet de aday olabilir, başarılı bir isimdir. Son seçimler biz 22 ilçeyi aldı. O ilçeler ve İBB Meclisi alınır. Ama ben asla ve asla halkın oylarıyla alınmış bir belediyeyi AK Parti’ye teslim etmem. Yani Ekrem İmamoğlu görevine devam edecektir."

İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' İFADESİ

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu Ankara'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan İmamoğlu "Sayın Genel Başkan ile yaptığım son görüşme çok olumlu geçti. Bir değişimin önünü açacağını zannediyorum. Bu mesele İmamoğlu’nun ya da başka birinin şahsi meselesi değil" ifadelerini kullanmıştı.