Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na mesaj! CHP liderinden 28 Mayıs sonrası flaş açıklamalar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında "Benim açımdan her şey doğruydu. Pişmanlığım yok, kazanacağımıza inanıyorduk. Neredeyse tüm anketlerde bunu söylüyordu. Beklediğimiz olmadı, üzüldük ama yine de ben o akşam konuştum; kazanamadık ama ortaya çıkan tablo ağır bir yenilgi değil. Bu seçimde CHP kadar hazırlık yapan parti yok. Kurultay kararı aldık. Yetkiyi partililerimize bıraktık. Genel başkanlık bizde çok önemli değildir. Yerel seçimlerden önce Kurultay yapılmalı" dedi.

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI

Kılıçdaroğlu, seçim sonrası çektiği video ile değişim çağrısı yapan Ekrem İmamoğl için "Aday olmasın demem ama İstanbul önemli. Aday olabilir" diyerek şunları söyledi: Değişim çağrısı gayet güzel bir çağrı. Değişmeyen tek şey değişimdir. Değişim zaten olacak. Bizim cinsiyet kotamız, gençlik kotamız var. Bu değişimler zaman diliminde oluyor. Değişim talebi olabilir. Belediye başkanları seçildikleri beldeye hizmet etmek zorundalar. Birinci öncelikleri budur. Bunu dillendirmemden doğal ne olabilir. Siyaset yapmasınlar anlamına gelmiyor. Öncelik budur. Ben CHP genel başkanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelecekte ne olması gerektiğini iyi bilirim. İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partili birinin yönetmesi gerekir. Kazandığımız belediyeyi başka partiye neden verelim. Ben aday olmasın demem ama İstanbul önemli. Aday olabilir.

"ANKET FİRMALARI İLE YOLA ÇIKARSANIZ NETİCE BU OLUR''

CNN TÜRK ekranlarında Semiha Şahin'in sunduğu Akıl Çemberi programında Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ve Milliyet yazarı Özay Şendir, Kılıçdaroğlu'nun açıklamlarını değerlendirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Kılıçdaroğlu'nun başarılı şeklindeki açıklamalarına katılmıyorum. Normalde Kılıçdaroğlu tutarlı bir lider olsaydı, o gün seçim gecesi istifa etmesi gerekirdi. Bakın 14 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51.79 oy almış, bugünkü aldığı oydan daha düşük. Karşısında Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş, toplam aldıkları oy yüzde 48.21. 24 Haziran 2018 seçimleri Recep Tayyip Erdoğan bugünkü aldığı oyun biraz üstünde almış, yüzde 52,39. Karşısındaki muhalefetin; Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek toplam oyu yüzde 47,41. Kılıçdaroğlu bunun üzerine ne koydu, hiçbir şey yok. Yani 6 partiyi bir araya getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listeleri %1 oyu bile olmayan partilere dağıttı. Yetmedi Kandil'in desteğini aldı. Yetmedi 2. turda Ümit Özdağ ile anlaştı. Sonuç Ekmeleddin İhsanoğlu'nun girdiği seçimde aldığı oy oranına bile yetişemedi. Bunun neresi başarı?

Normalde Kılıçdaroğlu eğer tutarlı bir lider olsaydı. 2. tura giriyorsunuz iki tane aday var. Birisi Erdoğan'a oy verecek, birisi Erdoğan'ın karşısındakine oy verecek. Biz bu programlarda ne dedik. Bu anket firmaları muhalefeti kandırıyor. Ve büyük beklenti oluşturuyorlar. Seçim gecesi çok büyük hayal kırıklığının yaşanmasına sebep olacak dedik. Biz bunu söyledik. Anket firmaların sahipleri ve onları destekleyen gazeteciler %60 ile başladılar. En mütevazisi yüzde 55'lere indi. Bugün Kılıçdaroğlu diyor ki; hiçbir yaptığımız yanlış yoktur anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu, biz de kazancağımıza inaniyorduk. İşte anket firmaları ile yola çıkarsanız netice bu olur. Peki pişman mısınız diye soruyorlar pişman değilim diyor. O da önemli. Bir özeleştiri yapmıyor. Yani sorunun altında şu var. Sen adaylıkta ısrar etmeseydin, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsaydı belki de biz bu seçimi alırdık. Sen ısrar ettiğin için kaybettik. O sorunun altında yatan o. Hayır diyor pişman değilim doğru olanı yaptım diyor. Tabi orada bir gazetecinin çok da oraya girmemesi gerekiyor. Bir elverseydiniz diyor. Niye elverecek?