KDK'dan noterlerde 'iki şahit' kararı! 'Son verilmeli'

Adalet ve Aile Bakanlıklarının uyarı yazıları, STK’ların Danıştay’a açtığı dava ve Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) verdiği cezanın ardından, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) da noterlere yönelik tavsiye kararı aldı. KDK, şikayet üzerine aldığı kararında, Noterler Birliği’nin iki şahit uygulamasına ilişkin genelgesinin anayasaya ve yasalara aykırı olduğunu belirtti.

Milliyet'te yer alan habere göre; KDK Başkanı Şeref Malkoç da, noterlerdeki uygulamaya ilişkin, “eski alışkanlıklarından vazgeçmek istemiyorlar, umarı bu son olur” dedi. Edinilen bilgiye göre; noterde işlem yaparken kendisinden iki şahit istenilen görme engelli bir vatandaş, aşağılandığını belirterek KDK’ya şikayet başvurusu yaptı.

KDK Başkanı Malkoç, benzer yoğun başvurular üzerine konunun incelenmesini istedi. Bu çerçevede KDK, uluslararası sözleşmeler, anayasa ve yasalar ekseninde noterlerin “iki şahit” uygulamasını masaya yatırdı. Yapılan inceleme sonucunda, Noterler Birliği’nin yayınladığı 2019 tarihli son genelgenin, “üst hukuk normu niteliği taşıyan uluslararası sözleşme ve dayanağını oluşturan Noterlik Kanunu’na aykırı veya bunu değiştirici nitelikteki hükümlerinin normal hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiği ve hukuka uygun olmadığı, görme engelli bireylerin farklı uygulamaya tabi tutulması ayrımcılık yasağının ihlali anlamına geldiği değerlendirilmektedir” tespitinde bulundu. Kararda, uygulamaya ivedilikle son verilmesi istendi.

Alışkanlıklarından vazgeçmek istemiyorlar

KDK, kararını oluşturulurken, Noterler Birliği’nin talep edilen belge ve bilgileri süreci içinde ve gerekçeli olarak göndermediğini belirterek, “hesap verebilirlik”, “şeffaflık” ve “iyi yönetim” ilkelerine de uymadığını vurguladı. KDK Başkanı Malkoç da, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Noterlerin mevzuatı uygulaması lazım ancak eski alışkanlıklarından vazgeçmek istemiyorlar. Yaptıkları işi kendilerine göre en sağlam şekilde yapmak istiyorlar. Sorun buradan kaynaklanıyor. Noterlerin bunda ısrar etmeleri doğru değil” dedi.