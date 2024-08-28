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Kazdağları'nda orman yangını! Müdahale sürüyor

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

28.08.2024 - 15:45 | | DHA
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kırsal Kızılkeçili Mahallesi Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde kalan bölgede, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Kazdağları'nda orman yangını! Müdahale sürüyor

Kazdağları'nda orman yangını! Müdahale sürüyor