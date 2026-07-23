Erzincan'da dev yatırım zirvesi: Üretim ve istihdam için güç birliği!

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Toplantıda, Erzincan'da hayata geçirilmesi planlanan yatırım ve projelere ilişkin sunumlar yapılarak değerlendirmelerde bulunuldu.Vali Hamza Aydoğdu, toplantıda yaptığı konuşmada üretim ve yatırımın şehirlerin kalkınması, büyümesi ve istihdamın artırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.Erzincan'ın stratejik konumu, yatırım avantajları ve devlet teşvikleriyle yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Aydoğdu, tüm yatırımcıları kente yatırım yapmaya davet etti.