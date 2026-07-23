Okullarda hayata geçiyor: e-skuter ve bisiklet eğitimi verilecek
MEB ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla e-skuter ve bisiklet kullanımına yönelik trafik eğitimi müfredata giriyor. Düzenlemeyle çocuk ve gençlerde trafik bilincinin artırılması, mikro mobilite araçlarının güvenli kullanımı hedefleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Emniyet Genel Müdürlüğü, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında yürüttüğü çalışmaların son aşamasına geldi. Hazırlıkları 2024 yılında başlayan proje ile e-skuter ve bisiklet kullanımına ilişkin trafik bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amaçlanıyor. Düzenlemenin 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Yeni düzenlemeye göre ilkokul 4. sınıflarda okutulan Trafik Güvenliği dersinin kapsamı genişletilecek ve güvenli e-skuter ile bisiklet kullanımına ilişkin içerikler programa eklenecek. Lise 9. sınıflarda verilen Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü derslerinde ise mikro mobilite araçlarının güvenli kullanımıyla ilgili konular işlenecek. Ayrıca diğer eğitim kademelerinde de trafik farkındalığını artırmaya yönelik kazanımlar ders içeriklerine entegre edilecek.
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan resmi yazının ilgili genel müdürlüklere gönderildiği belirtilirken, uygulamayla e-skuter ve bisiklet kullanımından kaynaklanan trafik risklerinin azaltılması hedefleniyor. Bakanlık, öğrencilerin trafik kurallarını bilen, güvenli sürüş alışkanlığı kazanan bireyler olarak yetişmesini amaçlıyor.