Okullarda hayata geçiyor: e-skuter ve bisiklet eğitimi verilecek

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Yeni düzenlemeye göre ilkokul 4. sınıflarda okutulan Trafik Güvenliği dersinin kapsamı genişletilecek ve güvenli e-skuter ile bisiklet kullanımına ilişkin içerikler programa eklenecek. Lise 9. sınıflarda verilen Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü derslerinde ise mikro mobilite araçlarının güvenli kullanımıyla ilgili konular işlenecek. Ayrıca diğer eğitim kademelerinde de trafik farkındalığını artırmaya yönelik kazanımlar ders içeriklerine entegre edilecek.