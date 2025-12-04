Kayseri'ye yeni terminal binası geliyor! Yeri beli oldu

Haberin Devamı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak yeni terminal binası Özvatan ilçesinde yer alacak. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek olan ihalede Teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden kabul edilecek.4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek olan ihalede Teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden kabul edilecek.

Özvatan’a önemli yatırımÖzvatan ilçesinde yaz ve kış aylarında korunaklı bekleme alanları ve birçok farklı fonksiyonu barındıracak olan tesis ihalesi kapsamında: mini terminal binasının inşası için 670 metrekare plywood kalıp ve 114 metreküp C20/25 sınıfı hazır beton kullanılması planlanıyor. Çalışmaların, sözleşmenin imzalanmasının ardından 5 gün içinde yer teslimi yapılarak başlanması ve 210 takvim günü içinde tamamlanması öngörülüyor.







İhale dokümanlarına EKAP üzerinden ulaşılabilecek. Tekliflerin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü olarak belirlendi. Konsorsiyumlar ihaleye katılamayacak. Özvatan’a kazandırılacak mini terminal binasının tamamlanmasıyla birlikte ilçede ulaşım hizmetlerinin daha modern ve düzenli hale gelmesi hedefleniyor.