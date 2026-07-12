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Dur ihtarına uymadı, 225 bin TL cezayı yedi!

12.07.2026 - 07:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Dur ihtarına uymadı, 225 bin TL cezayı yedi!

Kayseri'de polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan sürücünün, yapılan kontrollerde 0,57 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye ‘dur ihtarına uymamak' ve ‘alkollü araç kullanmak' suçundan 225 bin TL idari para cezası uygulandı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından durumunda şüphelenilen Y.D. yönetimindeki 38 APP 013 plakalı otomobile ‘dur' ihtarında bulunuldu. Ekiplerin ihtarına uymayan Y.D. kaçmaya başladı.

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Kısa süreli kovalamacanın ardından Y.D. ekipler tarafından yakalanırken, yapılan kontrollerde sürücünün 0,57 promil alkollü olduğu belirlendi. Y.D.'ye ‘alkollü araç kullanmak' ve ‘dur ihtarına uymamak' suçundan toplamda 225 bin TL idari para cezası kesildi.
Y.D.'nin ehliyetine yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı için 6 ay süreyle el konuldu.

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