Dur ihtarına uymadı, 225 bin TL cezayı yedi!

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından durumunda şüphelenilen Y.D. yönetimindeki 38 APP 013 plakalı otomobile ‘dur' ihtarında bulunuldu. Ekiplerin ihtarına uymayan Y.D. kaçmaya başladı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından Y.D. ekipler tarafından yakalanırken, yapılan kontrollerde sürücünün 0,57 promil alkollü olduğu belirlendi. Y.D.'ye ‘alkollü araç kullanmak' ve ‘dur ihtarına uymamak' suçundan toplamda 225 bin TL idari para cezası kesildi.

Y.D.'nin ehliyetine yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı için 6 ay süreyle el konuldu.