Kayseri'de dalış yapan ekip mağaranın ismini değiştirdi! Nedeni 100 metre derine inince anlaşıldı
Kayseri'de dalış yapan ekip mağaranın ismini değiştirdi. Küçükkünye Mahallesi'nde fark edildi. 5 kişilik ekip dağın 100 metre altına indi. Yeni ismin nedeni daha sonra anlaşıldı.
Develi ilçesinde dalış yapacak ekipler harekete geçti. Homurlu Şelalesi'nin kaynağını merak edenler, mağaraya indiklerinde 6 farklı noktada buldu. Ancak daha ileriye gidilemedi.
Homurlu Şelalesi yüzyıllardır akıyor. Ancak bazı yaz aylarında kuruma noktasına geliyor. Bunun nedenini araştırmak isteyen 5 kişilik ekip keşif yapmak için mağaranın derinliklerine inmeye karar verdi. 6 göletin bulunduğu anlaşıldı. Bu yüzden mağaranın isminde değişikliğe gidildi.
Develi Homurlu Mağarası’na 5 kişilik ekip ile teknik keşif dalışı yapıldı. Ekip adına keşif sonrası yapılan açıklamada, “Kayseri-Develi ilçesi Küçükkünye Köyünde bulunan Homurlu Şelalesi su kaynağı Tahin-Pekmez Mağara su kaynağına doğru Beş kişilik ekip ile keşif yapılmıştır. Yaz aylarında su kaynağı kuruyan Mağara, yaklaşık 100 metre dağın altına doğru gitmektedir. Bazı bölgelerde sualtı bazı bölgelerde su üstü ve büyük kayaları aşıp sona geliniyor” ifadelerine yer verildi.
Mağaraya Tahin-Pekmez dedilerBahar zamanında mağaranın tamamen su dolu olduğu düşünülürken, 25 Kasım’da 5 metre derinliklere kadar havuzların bulunduğu görüldü. Dalış yapan ekipler Homurlu Mağarası’na Tahin-Pekmez ismi verirken bunun nedeni de açıklandı. Mağarada kış ayında ilerlemenin zor olacağını düşünen ekip vücut direncini arttırmak için dalış yapmadan önce tahin-pekmez karışımını tükettiğini bu yüzden ‘Tahin-Pekmez Mağarası’ ismini verdiklerini paylaştı.
kaynak:kayseriolay