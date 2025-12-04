Kayseri'de dalış yapan ekip mağaranın ismini değiştirdi! Nedeni 100 metre derine inince anlaşıldı

3

Develi Homurlu Mağarası’na 5 kişilik ekip ile teknik keşif dalışı yapıldı. Ekip adına keşif sonrası yapılan açıklamada, “Kayseri-Develi ilçesi Küçükkünye Köyünde bulunan Homurlu Şelalesi su kaynağı Tahin-Pekmez Mağara su kaynağına doğru Beş kişilik ekip ile keşif yapılmıştır. Yaz aylarında su kaynağı kuruyan Mağara, yaklaşık 100 metre dağın altına doğru gitmektedir. Bazı bölgelerde sualtı bazı bölgelerde su üstü ve büyük kayaları aşıp sona geliniyor” ifadelerine yer verildi.