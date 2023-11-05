GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
ABONE OL

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kayseri'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

05.11.2023 - 15:15 | | DHA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 34 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda, 16 kişi gözaltına alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisiHaberin Tüm Görselleri

Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda, 685 ecstasy hap, 63 gram metamfetamin, 53 gram sentetik kannabinoid, 2 hassas terazi, 1 tabanca ve 3 alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4'ü adliyeye sevk edildi.

GÜNCEL HABERLER

İkinci el arabada fiyatlar düştü, alım fırsatı doğdu

İkinci el arabada fiyatlar düştü, alım fırsatı doğdu

Hafif ticari araçla kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralı var

Hafif ticari araçla kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralı var

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var