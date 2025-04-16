Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı! Söndürme çalışmaları başladı

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, sazlığın bir bölümünü kapladı. İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.