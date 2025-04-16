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Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı! Söndürme çalışmaları başladı

16.04.2025 - 16:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR, (Kayseri), (DHA)-

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı! Söndürme çalışmaları başladı

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, sazlığın bir bölümünü kapladı. İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kayseride Sultan Sazlığı Milli Parkında yangın çıktı Söndürme çalışmaları başladı

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