Kayseri’de polise çarpıp kaçan alkollü sürücü takip sonucu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde yol uygulaması yaptı. Ekipler, durumundan şüphelendikleri M.A.A.’nın kullandığı 03 AJF 685 plakalı otomobili durdurdu. Kontroller yapılırken şüpheli, polis memuruna çarpıp kaçmaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kaçan sürücü kısa sürede yakalandı.

SÜRÜCÜYE 97 BİN TL PARA CEZASI

Ekipler tarafından gözaltına alınan M.A.A.,’nın yandan yapılan kontrollerde 0,83 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.A.A.’ya ‘Dur ihtarına uymamak’, ‘Makas atmak’, ‘Ters yönde seyir etmek’, ‘Tehlikeli şerit değiştirmek’, ‘Alkollü araç kullanmak’ ve ‘Alkol ölçümünü reddetmek’ maddelerinden toplam 97 bin 39 TL para cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi. Ayrıca, araç sahibine de ‘Sürücü belgesiz araç kullandırmak’ ihlalinden 18 bin 677 TL para cezası yazıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan M.A.A., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Öte yandan, yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanedeki tedavisin ardından taburcu edildiği öğrenildi.