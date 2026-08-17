İkinci öğretim ve uzaktan eğitim harçları ne kadar oldu? Üniversite harç ücretleri belli oldu! Cumhurbaşkanı kararı Resmî Gazete’de yayımlandı, 2026-2027 yılında kimler harç ödeyecek, kimler muaf?

Haberin Devamı

Karara göre, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında örgün birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin katkı payları Devlet tarafından karşılanacak. Üstelik bu kapsamda Devlet tarafından karşılanacak olan öğrenci katkı payı tutarları %40 artırımlı olarak ödenecek. Ancak program süresini uzatan (uzatmalı) öğrenciler katkı payı ödemeye devam edecek.

KİMLER HARÇ / KATKI PAYI ÖDEMEYECEK? (MUAFİYET KAPSAMI)

Resmî Gazete'de yer alan düzenlemeyle birlikte geniş kapsamlama sahip muafiyet maddeleri de duyuruldu:

Şehit ve Gazi Yakınları: Şehit eş ve çocukları ile gaziler ve çocuklarından program sayısı ve kayıtlı olunan program sınırlaması olmaksızın katkı payı/öğrenim ücreti alınmayacak.

Engelli Öğrenciler: Sağlık kurulu raporunu ibraz eden engelli öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar indirim yapılacak. Birinci öğretim ve açık öğretimdeki engelli öğrencilerden ise katkı payı alınmayacak.

Gazze / Filistinli Öğrenciler: Ailesi veya kendisi Filistin’in Gazze şehrinde ikamet eden ve Türkiye'deki devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi alan öğrencilerin öğrenim ücretleri Devlet tarafından karşılanacak.

Başarılı İkinci Öğretim Öğrencileri: Bulundukları programda dönem/yıl sonu itibarıyla ilk %10'a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödediği katkı payı tutarı kadar ücret ödeyecek.

2026-2027 BAZI BÖLÜMLERİN CARİ HİZMET MALİYETLERİ VE HARÇ MİKTARLARI

Resmî Gazete cetvellerinde duyurulan bazı fakülte ve programların cari hizmet maliyetleri ile öğrenim ücreti tutarları şöyle sıralandı:

Tıp Fakülteleri: Cari hizmet maliyeti 115.435 TL. (Öğrenci katkısı: 4.386 TL, Devlet katkısı: 111.048 TL)

Diş Hekimliği ve Eczacılık: Cari hizmet maliyeti 41.641 TL (Öğrenci katkısı: 3.669 TL)

Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri: Cari hizmet maliyeti 22.703 TL (Öğrenci katkısı: 2.876 TL)

Hukuk, İktisat, İşletme ve İİBF: Cari hizmet maliyeti 17.155 TL (Öğrenci katkısı: 2.323 TL)

İletişim ve Fen-Edebiyat (Sosyal) Fakülteleri: Cari hizmet maliyeti 14.279 TL (Öğrenci katkısı: 2.111 TL)

Açık Öğretim Fakültesi: Cari hizmet maliyeti 1.337 TL (Öğrenci katkısı: 479 TL)

(İkinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri için belirlenen dönemsel/yıllık öğrenim ücretleri ilgili cetvellerde fakülte bazlı farklılık göstermektedir.)

ÖDEME YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİ NE BEKLİYOR?

Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazereti üniversite yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler, o dönem için kayıt yaptıramayacak ve öğrencilik haklarından yararlanamayacak.