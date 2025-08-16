GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKayseri'de havada kabusu yaşadılar: Paraşüt düğümlendi, pilot son anda kurtardı!
HaberlerGündem Haberleri Kayseri'de havada kabusu yaşadılar: Paraşüt düğümlendi, pilot son anda kurtardı!

Kayseri'de havada kabusu yaşadılar: Paraşüt düğümlendi, pilot son anda kurtardı!

16.08.2025 - 17:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

ABONE OL

Kayseri'de havadaki paraşütün kumanda ipi düğümlenince dağ yamacına zorunlu iniş yaptı. Pilotun sakinliği sayesinde faciadan dönülürken, yaralananın olmadığı kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Talas ilçesinde Ali Dağı'ndan havalanan pilot Emin Gürpınar yönetimindeki paraşütün sol kumanda ipi kalkıştan bir süre sonra düğümlendi.

Yolcusuyla beraber havada sorunu tespit eden Gürpınar, sakinliğini koruyarak durumu yolcusuna anlattı.

Düğümlenen ipi açmaya çalışmasına rağmen başarısız olan Gürpınar, kalkış yaptığı tepeye yeniden iniş yaptı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada yaralanan olmadı.

Güncel Haberler

Kayseri'de havada kabusu yaşadılar: Paraşüt düğümlendi, pilot son anda kurtardı!
#Gündem

Kayseri'de havada kabusu yaşadılar: Paraşüt düğümlendi, pilot son anda kurtardı!

Kilogramı yarım milyon TL! Dünyanın en nadide baharatı yeniden ekildi! Tarihi hasat başladı
#Ekonomi

Kilogramı yarım milyon TL! Dünyanın en nadide baharatı yeniden ekildi! Tarihi hasat başladı

Hakkari'de 50 yıllık dönem bitti: İlçe esnafı için hizmete başladı
#Gündem

Hakkari'de 50 yıllık dönem bitti: İlçe esnafı için hizmete başladı