Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde deprem

Kayseri'de saat 05.28'de merkez üssü Hacılar ilçesi olarak kaydedilen 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD verilere göre deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.

KAYSERİ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, olumsuz bir durumun olmadığını söyleyerek, "10.03.2023 tarih, saat 05.28’de merkez üssü Hacılar ilçemiz Karpuzsekisi mevkisinde 4.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk bildiriminde bulunulmadı. Ekiplerimiz saha kontrol çalışmalarına yönlendirildi. Geçmiş olsun" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem neticesinde bir sorun yaşanmadığını dile getirerek, "İlk belirlemelere göre merkez üssü Hacılar olan 4.8 şiddetinde bir deprem yaşadık. İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmî açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Kayseri ilimiz Hacılar ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

UZMANLARDAN İLK YORUMLAR

Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '6 büyüklüğünde bir depremin enerjisini boşaltmak için 1000 tane 4 büyüklüğünde ya da 32000 tane 3 büyüklüğünde deprem olması gerekir.' açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan ise bir harita paylaşarak Kayseri'nin diri kırıklarla örülü olduğunu belirtti. Ercan bu kırıkların çok büyük depremler üretmeyeceğini ifade ederek, 'Kayseri'de olan M4,9luk deprem K.Maraş M7,9'ca irkitilmiştir. 1835'de M6,5'luk 8 şiddetindeki deprem ürettiği en büyük depremdir. Bir süre sarsılıp geçeceğini umuyorum' dedi.