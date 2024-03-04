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Kayseri'de 2 esnafın silahlı kavgası dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de husumetli 2 esnaf arasında çıkan silahlı kavgada oto yıkamacı Osman Tüşümel (61) hayatını kaybetti, fırıncı L.T. (34) yaralandı.

04.03.2024 - 11:37 | | Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
Kayseri'de 2 esnafın silahlı kavgası dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 07.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Ünal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; fırıncı L.T. ile aynı sokakta oto yıkama yapan husumetlisi Osman Tüşümel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirine tabanca çekti. Osman Tüşümel olay yerinde hayatını kaybetti, L.T. bacağından yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. L.T., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, cenaze Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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