GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKayıp tekstil işçisinin baraj göletinde cesedi bulundu
HaberlerGündem Haberleri Kayıp tekstil işçisinin baraj göletinde cesedi bulundu
ABONE OL

Kayıp tekstil işçisinin baraj göletinde cesedi bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren kayıp olan tekstil işçisi Mesut Durmuş'un (29) sabah, gölette cesedi bulundu. Durmuş'un alkolün etkisiyle gölete düşüp öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

20.12.2021 - 15:08 | | Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)
Kayıp tekstil işçisinin baraj göletinde cesedi bulundu

Sabah saatlerinde Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'nde ceset görenler, 112 Acil'e ihbarda bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın dalgıçları, gölete girerek erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi çıkardı. Yapılan incelemede cesedin, dün kaybolan bekar tekstil işçisi Mesut Durmuş'a ait olduğu belirlendi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Durmuş'un cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, Durmuş'a ait olan 20 AEG 325 plakalı minibüste de inceleme yaptı. Durmuş'un gece baraj kenarında içtiği alkolün etkisiyle gölete düşüp boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    GÜNCEL HABERLER

    Dolar, euro, altın ve TL! Ekonomide yeni model...

    Dolar, euro, altın ve TL! Ekonomide yeni model...

    Bakan Nebati'den 'Yeni Türkiye Modeli' açıklaması!

    Bakan Nebati'den 'Yeni Türkiye Modeli' açıklaması!

    Akaryakıt zammı ile ilgili EPDK'dan flaş açıklama! Benzin, motorin, LPG...

    Akaryakıt zammı ile ilgili EPDK'dan flaş açıklama! Benzin, motorin, LPG...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Nebati'den 'Yeni Türkiye Modeli' açıklaması!

    Bakan Nebati'den 'Yeni Türkiye Modeli' açıklaması!

    Sıradaki Haber
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ile görüştü

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ile görüştü

    Sıradaki Haber
    Koronavirüs aşısı sebebiyle nesli tükenme noktasına geldi

    Koronavirüs aşısı sebebiyle nesli tükenme noktasına geldi

    Sıradaki Haber
    Memura büyük müjde! Maaşlara zam geliyor! Ve belli oldu

    Memura büyük müjde! Maaşlara zam geliyor! Ve belli oldu

    Sıradaki Haber