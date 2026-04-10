GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Kayıp olarak aranıyordu korkunç gerçek ortaya çıktı

10.04.2026 - 21:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

Kahramanmaraş’ta kayıp olarak aranan Turan Göde’nin (54) metruk bir binada boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde İsa Divanlı Mahallesi Hoca Oğlu Sokak’taki metruk binada meydana geldi. İddiaya göre binada bir kişinin hareketsiz olarak yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede yerde hareketsiz yatan kişinin sabah ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Turan Göde olduğu ve boğazının kesilmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Turan Göde’nin cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Göde’nin cinayeti mi kurban gittiği ya da intihar mı ettiği yapılacak otopsi ve soruşturma sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güncel Haberler

