Bayburt'ta Yüzde 70 hibeli sera projesine başvurular başlıyor

Projeden yararlanmak isteyen üreticiler, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek.

Yüzde 70’i hibe, yüzde 30’u üretici katkısıyla hayata geçirilecek proje ile örtü altı üretimin yaygınlaştırılması ve üreticilerin tarımsal üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecinin ilgili kriterler doğrultusunda yürütüleceği belirtildi.