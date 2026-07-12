Tekirdağ'da bulundu ve koruma altına alındı! Koparmanın cezası 700 bin TL

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Hazırlanan raporun ardından Şarköy Belediyesi tarafından zambaklarının bulunduğu alan çevrilerek koruma altına alındı.Emekli hidrobiyolog Levent Artüz, Şarköy'de yoğun kullanılan bir plajda sekiz adet kum zambağından oluşan küçük bir popülasyon tespit ettiklerini belirterek, "Durumu belediyeye bildirdik. Kısa sürede bölgenin etrafı çevrilerek gerekli koruma önlemleri alındı. Şarköy adına oldukça önemli ve sevindirici bir bulgu" dedi.Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da kum zambaklarının tespit edilmesinin ardından gerekli kurumlara bildirimde bulunduklarını belirterek, "Alanı koruma altına aldık. Kurumlarımızın yapacağı incelemeleri bekliyoruz. Belediye olarak ilçemizde bulunan tüm doğal değerleri ve nadir bitki türlerini korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.