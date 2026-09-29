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Kaygan yolda sürüklenip kamyon altına girdi: Esenler'de korkutan kaza

29.09.2026 - 09:04Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Kaygan yolda sürüklenip kamyon altına girdi: Esenler'de korkutan kaza

Esenler’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet sürüklenerek park halindeki kamyona çarptı. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif İnan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet sürüklenerek park halindeki kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 Kaygan yolda sürüklenip kamyon altına girdi: Esenlerde korkutan kaza

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, devrilen motosikletin sürüklendiği ve park halindeki kamyona çarptığı görüldü.

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